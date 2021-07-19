Programına geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarla başlayan Cengiz Kurtoğlu, "Şükürler olsun ki 1.5 sene sonra tekrardan birlikteyiz. Umuyorum bir daha böyle uzun süreli bir ayrılık yaşamayız" dedi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Kendisini dinlemeye gelenler arasında kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen gençleri sahneye davet eden Kurtoğlu, genç çifte bol bol nasihatlerde bulunmayı ihmal etmedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalarak müzikseverlere arabesk gecesi yaşatan usta sanatçı, konserini 'Küllenen Aşk' şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.



