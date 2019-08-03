Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici kaç yaşındaydı? İşte Cengiz Sezici’nin filmleri… Türk televizyonlarında yayınlanan pek çok dizide rol alan dizi ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici kaç yaşındaydı? Cengiz Sezici hangi film ve dizlerde oynadı? soruları merak ediliyor. İşte Cengiz Sezici’nin hayatı hakkındaki detaylar…