Cengiz Ünder attı Roma’nın galibiyet hasreti bitti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 25. haftasında Roma, Olimpiyat Stadı’nda Lecce konuk etti. Hakem Piero Giacomelli yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve henüz 13. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 37. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile farkı 2’ye çıkarttı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında, 69. dakikada Edin Dzeko ile skoru 3-0’a getiren Roma, 80. dakikada Aleksandar Kolarov’un golüyle farkı 4’e çıkardı.

Mert Çetin bu maçta görev almadı

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Lecce’yi 4-0 mağlup etti ve 3 puan aldı. Bu sonuçla 4 maçtır galip gelemeyen başkent takımı, galibiyet hasretine de son verdi. Puanını 42’ye yükselten Roma, 5. sırada yer alırken, Lecce ise bu sezonki 12. yenilgisini aldı ve 25 puanla 16. sırada yer buldu.

Karşılaşmadaki gol perdesini açan golü atan Cengiz Ünder, 61. dakikada yerini Carles Perez’e bıraktı. Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.

Öte yandan, Serie A’da bugün 4 maçın ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maça gelen bazı futbolseverlerin tribünde maskeyle oturdukları belirtildi.

AA