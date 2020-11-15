Futbol Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

Futbol

Cengiz Ünder cezalı duruma düştü

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, Rusya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Cengiz, Macaristan ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

15 Kasım 2020, Pazar 23:18 Son Güncelleme:
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.

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İSTANBUL (İHA)


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