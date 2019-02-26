Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok...

19 Ocak'ta Roma'nın Torino ile oynadığı maçın 6. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder için Roma'da büyük şok yaşanıyor.

26 Şubat 2019, Salı 16:41
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Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok...

Roma'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan Cengiz Ünder bir şok daha yaşadı.

İdmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Milli yıldızın sakatlığı yeniden nüksetti ve derbide oynamasının imkansız olduğu belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; aynı bölgeden sorun yaşayan Cengiz 2 Mart'taki Lazio derbisini kaçıracak. Yıldız futbolcunun 6 Mart'taki Porto rövanşında da süre alması zor gözüküyor.

Roma sezon içinde Lorenzo Pellegrini ve Diego Perotti'de de benzer sıkıntıları yaşamıştı. Cengiz bu sezon Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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