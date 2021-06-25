Ajansspor'daki habere göre Fenerbahçe Cengiz Ünder'i istiyor ve hatta görüşmeler başladı bile. Ali Koç pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacağını bildirmişti. Koç'un ilk transfer bombasının da Cengiz olacağı iddia edildi.

Cengiz Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelecek. İlk hedefi Roma'da kalmak olsa da Mourinho'nun kadroda ona yer vermesi çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Henüz Avrupa'dan hiçbir kulüpten teklif de alamayan Cengiz, ikinci bir parlama göstermek için Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabilir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan’ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma’nın sarı-lacivertli kulübe kiralama konusunda kolaylık sağlaması da söz konusu. Zira satın alma durumu mümkün değil çünkü Roma, Cengiz için 15 milyon euro istiyor.