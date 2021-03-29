Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder için Premier Lig macerası şimdilik bitti gibi görünüyor. Leicester City'nin 3 milyon euro bedelle kiraladığı Cengiz için herhangi bir satın alma girişiminde bulunmayacağı öğrenildi.
Bulduğu şansları iyi değerlendirmesine ve oynadığı ilk 3 maçta 3 asist yapmasına karşın 'sisteme uymadığı' gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan Cengiz, İtalya'ya geri dönecek. Leicester formasıyla 19 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağlayan Cengiz için Roma'nın iyi bir bonservis bedeli beklediği biliniyor.
Roma'ya döndükten sonra muhtemelen satış listesine konulacak olan Cengiz, son maçına 28 Şubat'ta Arsenal karşısında çıktı. 39 dakika süre alan Cengiz, son 1 aydır ise sakat. Sakatlığı nedeniyle milli takımda da oynayamayan Cengiz için Avrupa'nın baş altı ve orta sıra takımlarının isteği bulunuyor.
Corriere dello Sport ise mevcut değeri 20 milyon euro olan Cengiz için Bundesliga ve Premier Lig'den birçok takımın teklif yapmaya hazır olduğunu ve Roma'nın tekliflere açık olduğunu bildirdi.