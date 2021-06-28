Futbol Cengiz Ünder Marsilya'nın radarında

Cengiz Ünder Marsilya'nın radarında

Futbol

Cengiz Ünder Marsilya'nın radarında

Bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder, bu yaz İtalya'ya veda edecek gibi görünüyor. Cengiz'i isteyen kulüplerden birinin de Marsilya olduğu öğrenildi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalyan gazeteleri Sky Italia ve Corriere dello Sport, ortak bir habere imza attı. Haberde Cengiz Ünder'in Marsilya tarafından istendiği ve Roma'nın da bu satışa sıcak baktığı yazıldı.

Jose Mourinho'nun planlarında olmadığı belirtilen Cengiz için Roma, 12 ila 15 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.

Fransız ekibi Marsilya ise Roma'dan Cengiz Ünder'le beraber kaleci Pau Lopez'i paket olarak istiyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Terim açıklaması! 'Karakterini beğenmediğimi söylemiştim ama sorunum yok'