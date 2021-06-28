İtalyan gazeteleri Sky Italia ve Corriere dello Sport, ortak bir habere imza attı. Haberde Cengiz Ünder'in Marsilya tarafından istendiği ve Roma'nın da bu satışa sıcak baktığı yazıldı.

Jose Mourinho'nun planlarında olmadığı belirtilen Cengiz için Roma, 12 ila 15 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.

Fransız ekibi Marsilya ise Roma'dan Cengiz Ünder'le beraber kaleci Pau Lopez'i paket olarak istiyor.