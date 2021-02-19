Futbol Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönebilir

Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönebilir

Futbol

Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönebilir

Takımı Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giymesi gündeme geldi.

19 Şubat 2021, Cuma 10:19 Son Güncelleme:
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Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü. Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

 Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında ortaya atılan iddialar arasında.


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