Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Çeşme'de eğlendi Çeşme'ye tatile giden milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi