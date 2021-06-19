Cengiz Ünder'e 3 talip! Fenerbahçe...
2023 yılında Roma ile sözleşmesi bitecek olan Cengiz Ünder için Bundesliga'dan 3 kulüp devreye girdi.
19 Haziran 2021, Cumartesi 16:53 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan Roma'nın 23 yaşındaki oyuncusu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Cengiz ile Bundesliga'dan Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt ilgileniyor. Haberde; Roma'nın milli oyuncu için en az 15 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.
Leicester City'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in, Roma ile sözleşmesi 2023'te bitecek.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile temaslara başladığı iddiaları sıkça İtalyan basınında gündeme getirilmişti.
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