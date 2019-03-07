Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Porto, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Roma'yı uzatmalarda 3-1 mağlup ederek İtalyan ekibini kupadan eledi.

Roma için sürpriz olan bu mağlubiyetin ardından radikal kararlar alındığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Eusebio Di Francesco'nun ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından istifa kararı aldığı öğrenildi.

Porto maçının ardından basın toplantısına katılmayan Eusebio Di Francesco, takım otobüsüne gitti ve tek başına oturdu.

İtalya basınına göre Roma yönetimi, Eusebio Di Francesco'nun görevine devam edip etmeyeceğine dair karar verecek.