Cengiz Ünder'in Juventus'a attığı müthiş gol Roma'ya yetmedi İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Roma, Juventus'a 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Roma'nın maçtaki tek golünü ise milli futbolcu Cengiz Ünder attı; hem de Gianluigi Buffon'a. Cengiz böylece ilk 11 başladığı son 2 maçta 2. golünü atmış oldu.