Cengiz Ünder'in Juventus'a attığı müthiş gol Roma'ya yetmedi
İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Roma, Juventus'a 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Roma'nın maçtaki tek golünü ise milli futbolcu Cengiz Ünder attı; hem de Gianluigi Buffon'a. Cengiz böylece ilk 11 başladığı son 2 maçta 2. golünü atmış oldu.
Cengiz Ünder sakatlıktan döndükten sonra bir açıldı pir açıldı. Roma'nın iyi bir bonservisle satmayı düşündüğü Cengiz, yedeği olduğu Zaniolo sakatlık nedeniyle sezonu kapattıktan sonra ilk 11'e döndü.
Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Cengiz, ligdeki Genoa maçından sonra İtalya Kupası Çeyrek Final maçında da Juventus'a golünü attı.
İlk 11 çıktığı 2 maçta 2. golünü atan milli yıldız, Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'u fena avladı.
Maçı 3-1'e getiren golü atan Cengiz Ünder, takımına turu getiremese de attığı müthiş golle izleyenlerin gözünün pasını sildi.
https://twitter.com/trtspor/status/1220089198146936834
Roma da maçın ardından Cengiz'in şut attığı anın ve gol sevincinin fotoğraflarını paylaştı.
https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1220090109934129152