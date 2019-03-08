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Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

İtalyan ekibi Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yolların ayrılmasının ardından takımı İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'ye emanet etti. Ranieri ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzalandı

08 Mart 2019, Cuma 22:29
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Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yolların ayırmasının ardından takımın yeni çalıştırıcısını buldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile anlaştıkları duyuruldu. İtalyan ekibi, Ranieri ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzaladıklarını belirtti. 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2009 ile 2011 yılları arasında da Roma'da görev almıştı. 

EMPOLİ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Claudio Ranieri kariyerinde; Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter, Monaco, Leicester City, FC Nantes, Fulham ve Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. 

Öte yandan Ranieri, Roma'nın evinde oynayacağı Empoli maçında takımın başında olacak. 

İSTANBUL (İHA)


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