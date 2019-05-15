İlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hapis cezalarına mahkum edilen oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Bu haberin ardından Cenk Eren merak ediliyor. Peki, Cenk Eren kimdir? İşte detaylar…

CENK EREN KİMDİR?

Asıl ismi Yüksel Venedik olan ancak sahne ismiyle tanınan Cenk Eren, 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de doğduğu şehirde tamamladı. Genç yaşlarda dansla ilgilenen Cenk Eren, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dans Topluluğu’nda bir süre görev aldı. Kariyerine müzikle devam etme kararı alan Cenk Eren, Ankara’da çeşitli gece kulüplerinde sahne almaya başladıktan sonra 1985 senesinde Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu’nda korist olarak görev almaya başladı. Ancak müzik sevgisi baskın gelince gece kulübü çalışmalarını sürdürdü. 2000 yılında Star TV’de öğleden sonra kuşağında “Yıldız Savaşları” isimli TV programını gerçekleştirdi. 2002 yılındaki projesi Muhteşem İkili’de meslektaşı Nükhet Duru’yla görev aldı. Uzun süre beraber çalışan ikili, Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluştu.

2000 yılında Star TV’de öğleden sonra kuşağında “Yıldız Savaşları” isimli TV programını gerçekleştirdi. 2002 yılında Nükhet Duru ile “Muhteşem İkili” projesine başladı. İstanbul Günay Restaurantta başlayan bu projeyi çeşitli organizasyonlarda ve Show TVd’e bir TV programında devam ettiler. Bir dönem aralarına dargınlık giren ikili yeniden barıştı. Türkiye’nin belli başlı bütün büyük müzikhollerinde çalışan Cenk Eren, 7 albüm yaptı.