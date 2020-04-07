54 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren, corona virüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin bu özel gününde sahne alacağını hatta fırın ve bulaşık makinelerini de hediye edeceğini duyurdu. Şarkıcının yaptığı bu twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

'Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak'

“Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Bu baya büyüyor… Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağ olun var olun haberleri bekleyin”

Cenk Eren karantina günlerinde imajını yenileyerek, fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı:

“Yıllar sonra evde kalınca saçlarımı ve sakallarımı kestim, kendimle uğraşmaya başladım.”