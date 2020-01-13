Türkiye'de daha önce Göztepe, Denizlispor, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Cenk Gönen, 2017 yılında İspanya'nın Malaga takımına transfer olmuştu.

Malaga, La Liga'dayken transfer olan Cenk, burada pek fazla forma şansı bulamadı.

2018'de bir alt lige düşen Malaga, Cenk Gönen'i kadro dışı bıraktı.

2019 yılında İspanyol ekibiyle sözleşmesi biten Cenk, kulüpten ayrıldı. Herhangi bir takıma transfer olmayan 31 yaşındaki kaleci son 1 senedir boştaydı.

Süper Lig'e geri döneceği konuşulan Cenk Gönen'in Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı konuşulurken bir sürpriz yaşandı ve Gaziantep FK, oyuncuyu renklerine bağladı.



