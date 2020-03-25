Magazin Cenk Gürsoy'dan yeni single müjdesi

Cenk Gürsoy'dan yeni single müjdesi

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Cenk Gürsoy'dan yeni single müjdesi

2019 yılında ‘Visal’ isimli şarkısıyla kendinden söz ettiren genç DJ Cenk Gürsoy, yeniden takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

25 Mart 2020, Çarşamba 01:02 Son Güncelleme:
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Visal’ isimli single çalışması ile Youtube’da milyonlarca kişi tarafından izlenen ve Spotify’da Türk müzik listelerinde başarılı bir çıkış yakalayan Cengiz Gürsoy “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple, uzun süredir ilgiyle beklenen çalışmalarımızı maalesef bir süre erteleme kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde zor günleri atlattıktan hemen sonra, sevenlerimin acılarını ve üzüntülerini unutturarak, yeniden yüzlerini güldürmeyi planlıyorum. Yeni çalışmamız Haziran gibi piyasada olacak.” diyerek sevenlerine müjde verdi.

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