Magazin Cenk Küpeli, Demet Şener'e nispet mi yapıyor?

Cenk Küpeli, Demet Şener'e nispet mi yapıyor?

Magazin

Cenk Küpeli, Demet Şener'e nispet mi yapıyor?

Ocak ayında Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli, genç bir kadınla objektiflere yakalandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Şener ve Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında sonlandırdı. Ayrılık sonrası Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarken, Cenk Küpeli önceki gün bir kadınla Kuruçeşme’de görüntülendi. Bir mekanda kadın arkadaşıyla oturan Küpeli, görüntülendiğini fark edince yüzünü başka yöne doğru çevirdi.

Rahatsız olan Küpeli, bir süre sonra mekandan ayrıldı. Küpeli’nin bu hamlesi kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Demet Şener’e nispet olarak yorumlandı.

Yazarlarımızdan
Öner Döşer
Venüs gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
‘Koç’lar için değişim ve para kazanma yılı
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kraliçeler belli
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Afrodit'in gizli aşkı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
'O an'ın geldiğini gösteren işaretler
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ceplerindeki şakalar hiç bitmesin
Funda Duru
Yasemin Candemir
En güzel parti davetli olmadığımız parti mi?
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Gebelikten korunmanın yolları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Candice Swanepoel Miami sahillerinde!