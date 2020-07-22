Cenk Özkacar Lyon ile anlaşma sağladı
Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'ı Fransa'nın ünlü kulübü Lyon'a transfer oldu.
22 Temmuz 2020, Çarşamba 21:33 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon ile anlaşma sağladı.
Bu transfer için Lyon'un Altay'a 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Aslanlar, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattıktan sonra başka bir takıma kiralayarak tecrübe kazanmasını sağlayacak.
Lyon'un genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.
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