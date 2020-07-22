Cenk Özkacar Lyon ile anlaşma sağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon ile anlaşma sağladı.

Bu transfer için Lyon'un Altay'a 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Aslanlar, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattıktan sonra başka bir takıma kiralayarak tecrübe kazanmasını sağlayacak.

Lyon'un genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.