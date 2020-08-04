Cenk Özkacar Lyon'la sözleşme imzaladı
Altay'ın genç oyuncusu Cenk Özkacar için Fransa'nın Lille ve Lyon takımlarının devrede olduğu biliniyordu. Cenk Özkacar, Lyon'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay 2 milyon euro kazanacak.
04 Ağustos 2020, Salı 15:11 Son Güncelleme:
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Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkacar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.
Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor. Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkacar'ın satışıyla derin bir nefes aldı. Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.
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