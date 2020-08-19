Fransa Ligi takımlarından Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti. Lyon, Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.

19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.