Cenk Özkacar Olimpik Lyon'a 5 yıllık imza attı
Altay'ın 2000 doğumlu genç stoperi Cenk Özkacar, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun flaş takımı Olimpik Lyon'la anlaştı. Cenk, Lyon'a 5 yıllık imza attı.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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Fransa Ligi takımlarından Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti. Lyon, Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.
19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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