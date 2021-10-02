Değişen yabancı kuralının ardından yerli oyuncuların rotasyonda daha önemli bir konuma gelmesiyle siyah-beyazlı ekip de gol bölgesine Türk bir futbolcuyu almak istiyor. Kara Kartal'da Cenk Tosun sesleri yükselmeye başladı.

2018 yılında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton'a Transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Ada'da beklediği kadar etkili olamadı. Golcü oyuncu, geçen sezonun ocak ayında İngiliz ekibinden kiralık olarak Beşiktaş'a döndü. Ancak Cenk Tosun büyük bir talihsizlik yaşadı. Erzurumspor deplasmanında ağır bir sakatlık yaşayan Cenk sezonu kapattı. Milli oyuncu sezon sonunda kulübüne dönerken, çalışmalarını da sürdürüyor. Ekim ayında sahalara dönmesi beklenen Cenk'in form tutması durumunda Beşiktaş'ın kiralamak için yeniden harekete geçeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Cenk Tosun'a söz verdiğini ve milli oyuncunun istediği zaman siyah-beyazlı kulübe geri dönebileceğini açıklamıştı.