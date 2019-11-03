Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı
Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı
Premier Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı.
Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.
İSTANBUL / DHA