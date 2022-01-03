Cenk Tosun Everton'dan ayrılmayacağını açıkladı
Beşiktaş'ın devre arası için takıma katmak istediği isimlerden biri olan Cenk Tosun'dan açıklama geldi. Everton'da oynayan milli oyuncu, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kalacağını söyledi.
03 Ocak 2022, Pazartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Ajansspor'a konuşan Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği sorusuna şu cevabı verdi:
Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim yok. Başkan Çebi'yle birbirimizi çok seviyoruz ancak bu sezonu burada tamamlamak istiyorum. Sezon sonunda bir şeyler netleşsin istiyorum. Avrupa'dan da teklifler var. Yaz ayında bakacağız.
Milli oyuncunun adı Beşiktaş'la anılmış ve bu devre arası bir kez daha siyah beyazlı formayı giymek istediği iddia edilmişti.
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