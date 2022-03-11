Cenk Tosun için karar verildi: Ayrılıyor! Yeni durağı...

2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro bedelle transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde umduğunu bulamadı. Formsuzluk ve ardından sakatlıklar nedeniyle 4 sezondur eski günlerinden uzak olan Cenk, iki kez de kiralık gönderildi.
Beşiktaş ve Crystal Palace'ta yarımşar sezon kiralık oynayan Cenk, her iki macerasında da ağır sakatlıklar yaşayarak Everton'a döndü. Sakatlıklar sonrası Everton'daki kariyeri tamamen sekteye uğrayan milli oyuncu, sezon sonu Everton'dan ayrılıyor.
Sözleşmesinin son senesindeki oyuncu için iddia, Beşiktaş'a döneceği yönünde. Cenk Tosun'un Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıllık ücretinin 1.6 milyon euro olacağı öne sürülen 30 yaşındaki golcü, her fırsatta Avrupa'da kalmak istediğini söylese de artık üst düzey bir takıma gitmesi zor görünüyor.
Uzun süredir düzenli forma giyemeyen ve maç ritmi sıkıntısı bulunan Cenk, geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle de sürekli diken üstünde.
Tekrar sakatlanma korkusu yaşayan oyuncu için en büyük aday, "Yuvam" dediği Beşiktaş.
Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı.
Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Milli takımın forvet sıkıntısı çektiği bu dönemde Cenk'in Dünya Kupası play-off turundaki Portekiz maçlarına çağrılıp çağrılmayacağı da merak konusu.
Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Umut Bozok, şu anda daha önde.