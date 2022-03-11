Cenk Tosun için karar verildi: Ayrılıyor! Yeni durağı...

Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı.

Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.