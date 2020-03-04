Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak

Milli yıldızlarda sakatlıklar sürüyor. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın ardından bir ciddi sakatlık da Cenk Tosun'da yaşandı.

Devre arası transfer döneminde Crystal Palace'a kiralık olarak transfer olan ve buradaki kariyerine ilk maçında golle başlayan Cenk, daha sonra kısa süreli bir sakatlık geçirmişti.

Sakatlığını atlatıp takıma geri dönen Cenk, bu kez ise antrenmanda dizinden sakatlandı. Durumu ciddi olan milli yıldızın 6 ila 7 ay kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Everton, Cenk Tosun'u sezon sonunda 20-25 milyon euro bandında bir bonservisle satmak istiyordu.

Palace'taki ve EURO 2020'deki performansı kariyerinin geri kalan için hayli önemli olan Cenk, bu şansı kaçıracak.