Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı

Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un adı Avrupa’nın önemli kulüpleriyle anılıyor.

HER GÜN YENİ BİR TRANSFER İDDİASI

İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan ve her gün yeni bir transfer iddiasının ortaya atıldığı Tosun, tatil için Bodrum’u tercih etti.

OTELE HAREKET ETTİ

Milas-Bodrum Havalimanı’na inen milli futbolcu, buradan konaklayacağı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir otele hareket etti.





Cenk Tosun’un Bodrum’da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor.



