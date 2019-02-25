Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı

Beşiktaş’tan Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş’a destek verdi

25 Şubat 2019, Pazartesi 20:27 Son Güncelleme:
A A
Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı

Tosun ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullandı. Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş’a destek verdi.

BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ

Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk’in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

İSTANBUL (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.