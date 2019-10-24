Cenk Tosun’dan müjde: Dönüyorum…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlıktan kurtulmak üzere olduğunu duyurdu.

Bu sezon Everton formasıyla yalnızca 1 resmi maça çıktı

Kasığında ikinci derece yırtık meydana gelen ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen yetenekli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Az kaldı, dönüyorum” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla yalnızca 1 resmi maça çıktı. Sheffield United karşısında 55. dakikada Bernard’ın yerine oyuna dahil olan milli golcü, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.