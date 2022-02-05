Futbol Cenk Tosun'un 1 golü 28 milyon TL!

Cenk Tosun'un 1 golü 28 milyon TL!

Futbol

Cenk Tosun'un 1 golü 28 milyon TL!

Beşiktaş'tan 27 milyon Sterlin'e Everton'a giden Cenk Tosun yaşadığı sakatlıkların ardından istediği performansı yakalayamadı Ada basını Cenk Tosun'un 1 golünün neredeyse 1.5 milyon Sterlin’e (yaklaşık 28 milyon TL) denk geldiği yazıldı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Kara Kartal’dan 27 milyon Sterlin’e Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamadı.

Milli golcüyle ilgili bir haber yayınlayan İngiliz basını, teknik direktör Sam Allerdyce’nin isteği ile kadroya dahil edilen Cenk’in Everton formasıyla 60 karşılaşmada görev yaptığı ve11 gol attığı, 1 golünün neredeyse 1.5 milyon Sterlin’e (yaklaşık 28 milyon TL) denk geldiği yazıldı.

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