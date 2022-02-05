Kara Kartal’dan 27 milyon Sterlin’e Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamadı.

Milli golcüyle ilgili bir haber yayınlayan İngiliz basını, teknik direktör Sam Allerdyce’nin isteği ile kadroya dahil edilen Cenk’in Everton formasıyla 60 karşılaşmada görev yaptığı ve11 gol attığı, 1 golünün neredeyse 1.5 milyon Sterlin’e (yaklaşık 28 milyon TL) denk geldiği yazıldı.

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