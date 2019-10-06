Taraftar mutsuz

20 takımlı Premier Lig'de 17'nci sırada bulunan Everton'da taraftar ayaklandı. Çıktıkları 8 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle son sıralarda yer alan Everton, son olarak ligin flaş takımlarından Burnley'e de yenildi. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Premier Lig ekibinde teknik direktör Marco Silva'nın koltuğu sallanıyor.

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, sosyal medyada taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Marcos Silva'yı ve oyuncuları eleştiren Everton taraftarının isyanı Ada basınında da karşılık buldu. İngiliz spor sayfaları Marco Silva'nın gönderilme ihtimalinden bahsetmeye başladı.

"Daha kötüsünü yaşadık"

Marco Silva ise Burnley mağlubiyete sonrası şu açıklamada bulundu: "Taraftar bizi desteklemeye devam etmeli. Takıma ve bana kızmalarını anlıyorum. Daha iyi çalışmalı ve daha cesur olmalıyız. Hücumda daha agresif bir oyun sergilememiz lazım. Tribünlerdeki mutsuzluğu anlayabiliyorum ama şu anda birlik olmalıyız. Geçen sezon bundan daha kötü bir durumdan sıyrılmayı başarmıştık. Aynı reaksiyonu tekrar göstereceğimizden şüphem yok"

Marco Silva tarafından çoğu maçta maç kadrosuna dahi alınmayan Cenk Tosun ise Portekizli hocadan forma beklemeye devam ediyor. Silva'nın ayrılması durumunda milli oyuncu, yeni bir başlangıç şansı yakalayabilir.