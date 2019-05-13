Cenk Tosun'un oğlu Burak Yılmaz'a emanet

Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Ada’da ligin bitmesiyle beraber Türkiye’ye dönerken ayağının tozuyla Beşiktaş maçına geldi

13 Mayıs 2019, Pazartesi 20:35
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Cenk Tosun'un oğlu Burak Yılmaz'a emanet

Beşiktaş’ın eski yıldızı Cenk Tosun yeniden Vodafone Park’ta. Geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bir bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan yıldız golcü, dün Ada’da liglerin bitmesiyle birlikte tatil için soluğu Türkiye’de aldı.

İstanbul’a gelir gelmez ayağının tozuyla Vodafone Park’a gelen ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor mücadelesini takip eden Cenk Tosun, oğlunu ise Burak Yılmaz’a emanet etti. Golcü futbolcunun 7 aylık oğlu Arden Cenk Tosun, Burak Yılmaz’ın kucağında karşılaşmanın seremonisine çıktı. 

İHA

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