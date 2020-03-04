Crystal Palace, antrenmanda sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a gönderdi. İngiltere'de Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun, devre arasında kiralık olarak gittiği Palace ile yollarını ayırdı. Liverpool Echo'nun haberine göre Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a geri gönderdi. Milli futbolcumuzun bonservisini elinde bulunduran Everton, yıl sonuna kadar Cenk'in maaşını verecek. Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.

EURO 2020'de olması beklenmiyor

Cenk, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti. Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.

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