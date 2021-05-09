Peygamberler, aile hayatına büyük önem vermiş, anne - babaya karşı her zaman saygılı olunması gerektiğini öğütlemiştir. Anneler üzerine söylenmiş birçok sahih hadis de, Kütübü Sitte'de toplanıp günümüze kadar ulaşmıştır.

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır sözünü kim söylemiştir?

Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü peygamber efendimiz Hz. Muhammed söylemiştir. Bu hadisi nakleden isimler arasında Buhari, Müslim ve Tebrizi yer almaktadır.

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır sözünün Arapça yazılışı ve açıklaması

Arapça yazılışı:

“الجنة تحت أقدام الأمهات“

Arapça okunuşu:

Elcennetu tahte akdâmil ummuhât.

Açıklaması:

Dinimizdeki bir müminin en büyük ödülü Allah'ın rızasını ve takdirini kazanmaktır. Bundan sonraki en büyük mükafat ise anne babanın rızasını almaktır. İslam'da annelik, aile gibi kutsal kabul edilmektedir. 9 ay 10 gün boyunca çocuğunu bin bir eziyetle karnında taşıyan anneler, bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar çocuklarının yanında olurlar. Hastalıklarında başında bekleyip uykularından, yeme içmelerinden feragat ederler.

Bu nedenle cennete gidebilmek için annelerin rızasını almak da şarttır. Peygamber efendimiz, bu noktaya dikkat çekmiş, annenin rızasını almadan cennete gitmenin zor olduğunu beyan etmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Anne cennet kapılarının ortasındadır." (İbn Hanbel, V, 198);

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihad, 6)

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” mealindeki hadisin ifadesi, bütün annelerin cennete gideceği anlamına gelmez. Burada annelerden çok, evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir. Bu anlamda, Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, bütün annelere itaat etmek, saygı göstermek, cennetin önemli bir anahtarıdır ve bu anlamda cennet bütün annelerin ayakları altındadır.

Nitekim, Lokman suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:

“Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu (karnında) taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (Onun için biz insana): 'Bana ve anne-babana şükret.' diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak banadır."

"Eğer anne ve baban, bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itâat etme. Ancak onlarla dünyâda iyi geçin. Bana yönelenlerin yolunu tut. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman ben size, yaptıklarınızı haber vereceğim.”(Lokman, 31/14-15).

Görüldüğü gibi, Rahman ve Rahim olan Allah, çocuğunu Allah’a şirk koşmaya zorlayan anne ve babaya karşı bile, saygılı olmaya, dünyada kaldığı sürece onlarla iyi geçinmeye, onları incitmemeye davet etmektedir.

Bu açıdan diyebiliriz ki, İslam’a göre, bir kadının anne olarak yeri ayrıdır, bir insan olarak yeri ayrıdır. Bir insan olarak iyi olur, kötü olur, cennete gider, cehenneme gider, ahlaklı olur, ahlaksız olur, dinsiz olur, dindar olur. Bu konuda erkekle bir farkı yoktur.

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar.”(Nisa, 4/124)

mealindeki ayette bu gerçeği, kul hakkı ve kulluk hukuku açısından eşit olduklarını görmekteyiz.

Ancak, kadın bir anne olarak, erkek bir baba olarak dinsiz olsun, dindar olsun fark etmez; her zaman evlatları tarafından saygı, sevgi ve yardım görmeye hakları vardır.

Lokman suresinde olduğu gibi, söz konusu hadiste de özellikle annelere -güncel bir ifadeyle- pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

Özetlersek, çocukların anne-babaya karşı sorumluluğu dinler üstü bir ilişkiye dayanır. Anne-babanın Allah’a karşı sorumlulukları ise, din çerçevesinde, kulluk ilişkisine dayanır.