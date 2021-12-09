Yemek Cennet çamuru nedir? MasterChef cennet çamuru nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi
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Cennet çamuru nedir? MasterChef cennet çamuru nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi

Yemek

Cennet çamuru nedir? MasterChef cennet çamuru nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi

Cennet çamuru tatlısı, Kilis’in yöresel lezzetlerinden biri olmasına rağmen Türkiye’nin hemen her bölgesinde sevilerek tüketiyor. MasterChef yarışmasında isminin duyulmasının ardından da henüz bu enfes tatlıyla tanışmayanlar Cennet çamuru nedir? MasterChef cennet çamuru nasıl yapılır? araştırması yapıyor. İşte, Kilis’in meşhur lezzeti çennet çamuru için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi…

09 Aralık 2021, Perşembe 20:34 Son Güncelleme:
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Kaymak, Antep fıstığı ve tel kadayıf ana malzemelerle yapılan cennet çamuru Kilis’e gidenlerin mutlaka yemesi gereken tatlılardan birisi. Aslen Halep yöresine ait olan cennet çamurunun yapılışı ilk etapta zor gibi görünmesine rağmen sahip olduğu eşsiz lezzeti nedeniyle oldukça fazla müdavimi bulunuyor. İşte pek çok kişinin beğenerek tükettiği ancak MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme gelen cennet çamurunun malzemeleri ve tarifi…

CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ 

  • 100 gr. tereyağı,
  • 200 gr. Kadayıf
  • 1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,
  • 2 su bardağı toz şeker,
  • 1 rulo kaymak

CENNET ÇAMURUNUN YAPILIŞI

  1. Teflon tepsi ocağın üzerine koyulur ve tereyağ eritilir.
  2. Yağ eridikten sonra ocağın altı kısılır ve kadayıflar yavaş yavaş eklenir.
  3. Kadayıfların birbirine yapışmaması için sık sık karıştırılır ve yaklaşık 10 dakika kavurmaya devam edilir.
  4. Şeker de eklenerek kadayıfla kızarıncaya kadar 5 dakika kavrulur.
  5. Kavrulan kadayıfla küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırılır ve tek bir parça olması sağlanır.
  6. Üzerine parça parça kaymak koyularak fıstık serpilir.
  7. Hazır olan cennet çamuru ılık iken servis edilir. 


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