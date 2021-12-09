Kaymak, Antep fıstığı ve tel kadayıf ana malzemelerle yapılan cennet çamuru Kilis’e gidenlerin mutlaka yemesi gereken tatlılardan birisi. Aslen Halep yöresine ait olan cennet çamurunun yapılışı ilk etapta zor gibi görünmesine rağmen sahip olduğu eşsiz lezzeti nedeniyle oldukça fazla müdavimi bulunuyor. İşte pek çok kişinin beğenerek tükettiği ancak MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme gelen cennet çamurunun malzemeleri ve tarifi…

CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ

100 gr. tereyağı,

200 gr. Kadayıf

1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,

2 su bardağı toz şeker,

1 rulo kaymak

CENNET ÇAMURUNUN YAPILIŞI

Teflon tepsi ocağın üzerine koyulur ve tereyağ eritilir. Yağ eridikten sonra ocağın altı kısılır ve kadayıflar yavaş yavaş eklenir. Kadayıfların birbirine yapışmaması için sık sık karıştırılır ve yaklaşık 10 dakika kavurmaya devam edilir. Şeker de eklenerek kadayıfla kızarıncaya kadar 5 dakika kavrulur. Kavrulan kadayıfla küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırılır ve tek bir parça olması sağlanır. Üzerine parça parça kaymak koyularak fıstık serpilir. Hazır olan cennet çamuru ılık iken servis edilir.







