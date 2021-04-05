Cennet çamuru tatlısı tarifi: Cennet çamuru nasıl yapılır, nerenin tatlısıdır?
Dönem dönem tatlı hepimizin vazgeçilmezi haline geliyor. Genellikle yapımı pratik aynı zamanda lezzetli tarifler arayışına giriyoruz. Cennet çamuru tatlısı da hem lezzetli hemde yapımı oldukça kolay tatlılardan bir tanesi. Eğer " cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır, cennet çamuru tatlısı tarifi " nasıl yapılır merak ediyorsanız tarif haberimizde.
05 Nisan 2021, Pazartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Oldukça lezzetli ve alışkanlık yapacak bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Bağımlılık yapacak kadar tadını çok seveceğiniz yapımı oldukça pratik olan cennet çamuru tatlısı tarifi merak ediyorsanız ve cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız haberimize bakın.
Cennet çamuru tatlısı tarifi: Cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeler
- 300 gram kadayıf
4 yemek kaşığı tereyağı
100 gram toz antep fıstığı
Şerbeti için
- 2 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Cennet çamuru tatlısı yapılışı
Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun. İçerisine fıstığın 3/4 ünü ekleyip kavurmaya devam edin. Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır. Üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz.