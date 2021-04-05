Oldukça lezzetli ve alışkanlık yapacak bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Bağımlılık yapacak kadar tadını çok seveceğiniz yapımı oldukça pratik olan cennet çamuru tatlısı tarifi merak ediyorsanız ve cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız haberimize bakın.

Cennet çamuru tatlısı tarifi: Cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

- 300 gram kadayıf

4 yemek kaşığı tereyağı

100 gram toz antep fıstığı

Şerbeti için

- 2 su bardağı şeker

- 1 su bardağı su

- 3-4 damla limon

Cennet çamuru tatlısı yapılışı

Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun. İçerisine fıstığın 3/4 ünü ekleyip kavurmaya devam edin. Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır. Üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz.