Pratik Bilgiler Cennet kuşu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Cennet kuşu çiçeği hikayesi nedir?

Cennet kuşu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Cennet kuşu çiçeği hikayesi nedir?

Pratik Bilgiler

Cennet kuşu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Cennet kuşu çiçeği hikayesi nedir?

Starliçe çiçeği olarak da bilinen cennet kuşu çiçeği, tropikal bir çiçektir. Muazzam görüntüsüyle kendine hayran bırakan bu bitki özel bakım ve ilgi ister. Peki, cennet kuşu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Cennet kuşu çiçeği özellikleri nelerdir? Cennet kuşu çiçeği hikayesi nedir? Cennet kuşu çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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Kusursuz görüntüsüyle kuşları anımsatan cennet kuşu çiçeği, tropikal bölgelerde yetişir. Starliçe hayranları "cennet kuşu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Bütün özellikleriyle cennet kuşu çiçeği hakkında bilinenler...

CENNET KUŞU ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Cennet kuşu bitkisi toprağının nemli olmasını ister. Çok su vermek zararlı olacağı gibi çok kuru bırakmak da çiçeğe zarar verecektir. Ayrıca sulama yapmadan önce toprağını havalandırmakta fayda vardır. 

Rüzgarlı havaları pek sevmez. Bu nedenle cennet kuşu çiçeğinizi cereyandan uzak tutun. Yakıcı güneşten korunmalı ve aynı zamanda bol bol gün ışığı da almalı. 

Yapraklarını tozlu bırakmamaya özen gösterin. Doğru bir şekilde fotosentez yapabilmesi için yaprak temizliğine önem gösterin.

Doğru bakılan cennet kuşu çiçeği 2 - 3 yıl sonra narin ve zarif çiçeklerini açmaya başlayacaktır.

Evcil hayvanlarla aynı ortamda olmaması gerekir.

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