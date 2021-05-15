Koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma devam ederken, Avcılar Namık Kemal Mahallesi’ndeki denetim noktasında araç içerisindeki sürücü ve yolcuların izin belgeleri tek tek kontrol edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan taksideki yolcunun izin belgesi olmadığı tespit edildi.

Araçtan indirilen ve üzerinde kimlik olmadığını belirten bu kişiye bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.





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"HABERİM YOKTU" DEDİ

Avcılar’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde oturduğunu, Merkez Mahallesi’nde oturan nişanlısını görmeye gittiğini belirten genç, bir aydan bu yana hastanede olduğunu, sokağa çıkma kısıtlamasından habersiz olduğunu öne sürdü. Parmağındaki alyansı göstererek, nişanlısına çiçek vermek için yola çıktığını ifade eden genç, tüm yalvarmalarına rağmen ceza tutanağı tutulmasını önleyemedi.

3 KİŞİYE CEZA YAZILDI; BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı noktaya otomobil ile gelen iki kişinin daha izin belgesi bulunmadığı belirlendi, bu kişilere de cezai işlem uygulandı. Burada durdurulan bir başka araçta ise hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Aranmadığı belirlenen bu kişi gözaltına alındı. Durdurulan iki motosikletliden birinin büyük gürültü çıkaran abart egzoz olduğu belirlendi. Motosiklet bağlanırken, sürücüsüne bin 339 TL trafik cezası kesildi.







