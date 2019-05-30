Hayat Van Eck’in efsanevi sporcu Süleymanoğlu’nu canlandıracağı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN DANIŞMANI AĞABEYİ

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğu Özer Feyzioğlu’na emanet. Filmin danışmanlığını ise ağabeyi Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmiş Muharrem Süleymanoğlu yapıyor.

İLK ANTRENÖRÜ DE ROL ALDI

Naim Süleymanoğlu’nun Hayatına Saygı Duruşu Çekimleri Türkiye’yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan’da yapılacak filmin oyuncu kadrosunda sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının ünlü isimleri bir araya geliyor.

Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğimiz filmde, Gürkan Uygun; Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor.

OYUNCU KADROSU

Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da başlayan Türkiye’ye uzanan etkileyici ve ilham verici hayatının çeşitli aşamalarında çok önemli görevler üstlenen kişilere saygı duruşu niteliğini de taşıyan NAİM filminde Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu da rol alıyor.







