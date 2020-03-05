Türkiye’de üretimi yapılan veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonları, yeni bir vergi kapsamına daha alındı. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine telefonlar da eklendi. Böylece cep telefonlarına yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi gelmiş oldu.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen cep telefonlarına uygulanan vergiler şöyle:

VERGİ VE KESİNTİLER ORANI (%)

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (*) : 25,40,50

Katma Değer Vergisi (KDV) : 18

TRT Bandrolü 10

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi:1

Vergi matrahı 640 TL’ye kadar olanlar yüzde 25,640 TL-1.500 TL arası olanlar yüzde 40, 1.500 TL üzerindekiler için yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Uygun fiyata cep telefonu satın alma tüyoları

Cep telefonu olsun, diğer teknoloji ürünleri olsun her pahalı ürün ihtiyacınızı karşılamayabilir.

Telefonu oyun için kullanıyorsanız işlemcisine, RAM’ına, depolama alanına, pil ömrüne dikkat etmek gerek.

Fotoğraf, video çekmek önceliğinizse kameranın çözünürlüğü, diyafram önemlidir.

Dizi, film izlemekse amacınız, ekran büyüklüğü, ekran çözünürlüğü önem kazanır.

Alacağınız telefonun özelliklerini ihtiyacınız olanla sınırlarsanız, gereksiz özellikler için boşuna para harcamaktan kurtulursunuz.

‘Son çıkanı’ değil ‘ondan bir öncekini’ alın

En son çıkan cep telefonları, bir önceki senenin “son çıkan ürününden” çok farklı olmamasına rağmen fiyatları çok yüksek olabiliyor.

Bu nedenle cep telefonu gibi teknoloji ağırlıklı ürün alırken fiyat/fayda oranı en yüksek olanlar “en son çıkandan bir önce çıkan” ürünlerdir.

Genelde yeni bir modelin çıkması için uzun süre bekleyenler ilk günden telefonu almak için harekete geçerler.

Bir çok marka, ilk satışlarını sadece operatör firmalar aracılığı ile yaptığı için fiyatlar normalden çok daha yüksekte seyreder.

Bu anlaşmalar genelde 30-40 gün olduğu için bu süreyi beklemekte fayda vardır.

İnternetten alışveriş yapmak her zaman avantajlıdır.

Karşılaştırma siteleri en uygun fiyatlı ürüne ulaşmanızı sağlar.

Kampanyaları bekleyin

Telefonunuz bozulmadıysa ve aceleniz yoksa büyük teknoloji mağazalarının genellikle ayda bir kere de olsa yapmış olduğu indirim günlerini takip edin.

Online alışveriş sitelerinin hem küresel hem yerel kampanyalarını takip ederek de istediğiniz telefona oldukça avantajlı fiyata ulaşabilirsiniz.





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