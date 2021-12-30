Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlerde yeni dönem

Fiyatı beş bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay taksit uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile daha önce "a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay," olan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi "“a) Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay,” olarak değiştirildi.



