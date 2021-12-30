Ekonomi Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlerde yeni dönem

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlerde yeni dönem

Ekonomi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlerde yeni dönem

Cep telefonu alacakları ilgilendiren habere göre, fiyatı 5 bin lira üzerinde cep telefonlarında ilk el için 3 ay, ikinci el için 6 ay taksit uygulanabilecek.

30 Aralık 2021, Perşembe 07:14 Son Güncelleme:
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Fiyatı beş bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay taksit uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile daha önce "a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay," olan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi "“a) Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay,” olarak değiştirildi.


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