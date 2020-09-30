Cep telefonu ile fazla vakit geçirenler dikkat

Boyun ağrılarının en önemli nedenlerinden birisinin boyun kaslarının çok fazla kullanılması olduğunun altının çizen Dr. Canberk Gül, “Boyun bölgesinin yerleşim yeri düşünülecek olursa, üst kısmında kranium yani baş bölgemiz bulunmakta. Başımızı çeşitli yönlerde hareket ettirmek için bazı kaslara ihtiyacımız var ve de bu kaslar da boyun bölgesinde bulunmaktadır.

Bir gün içerisinde başımızı ne kadar hareket ettirdiğimizi düşünecek olursak boyun ağrılarının en önemli nedenlerinden birisi boyun kaslarımızı çok fazla kullanmamız aslında. Boyun ağrılarının bu kadar sık görülmesinin diğer bir önemli nedeni de boyun kaslarımızın oldukça yüzeyselde bulunması. Bu durumu daha iyi açıklamak gerekirse biz başımızı sağa sola ya da diğer yönlerde her hareket ettirdiğimizde boyun kaslarına vektörel bir yük biniyor.

Boyun kaslarımız da diğer kas gruplarına göre daha yüzeyselde bulunduğundan dolayı bu vektörel kuvvetlerden diğer vücut bölgelerimize göre çok daha fazla etkileniyor. Boyun tutulmasının bel tutulmasından çok daha fazla görülmesinin nedeni de bu durumdur aslında” dedi.

Stres ve soğuktan kaçının

Dr. Gül boyun ağrılarının olmaması için önerilerde bulundu, “Sadece boyun ağrısı değil, tüm ağrılarımızın birkaç ana nedeni var kabaca. Bu nedenlerin oluşmasını engellemek tamamen bizim elimizde. Yani eğer biz bu durumların olmaması için özen gösterirsek ağrı yaşama ihtimalimiz oldukça düşük olacaktır. Bu nedenler; soğuk, ani ve ters hareketlerde bulunmak ve strestir.

Soğuk ve stresin ağrı şikayetine neden olma mekanizması oldukça benzer aslında. İkisi de kasların vazokonstriksüyonu yani kasılmasına yol açıyor. Bu da boyun kaslarımızın normal pozisyonunun bozulup kısalmasına neden oluyor. Boyun kaslarındaki bu kısalma da bizim normalde olması gereken boyun kavisimizin (servikal lordoz) daha düz olmasına yol açıyor. Biz hekimlerden çok sık duyduğunuz boyun düzleşmesi dediğimiz durum da tam olarak bu aslında” diye konuştu.

Ayrıca stres genel olarak tüm vücutta gerginliğe yani kendimizi daha çok kasmamıza yol açıyor. Bu durumun nedeni stres durumunda adrenalin gibi bazı hormonların fazla salgılanması. Stres anında salgılanan bu hormonlar sadece ağrıya değil, daha birçok hastalığa yol açıyor. Ani ve ters hareketlerde bulunmak da boyun kaslarımıza normalden çok daha fazla yük binmesine ve gerilmesine neden olarak boyun ağrısına neden oluyor.

Boyun ağrınızın olmaması için dikkat etmeniz gereken 10 kural

1- Boyun bölgenizi olabildiğinde sıcak tutmaya çalışın.

2- Mutlaka soğuktan kaçının.

3- Ani ve ters hareketlerden kaçınmaya özen gösterin.

4- Hayatınızdaki stres faktörlerini azaltmaya çalışın.

5- Özellikle masa başı çalışanlar için uzun süre aynı pozisyonda çalışmamaya özen gösterin. Her saat başı işinize ara verip ayağa kalkın ve bir süre dolaşın.

6-Bilgisayar kullanıyorsanız monitörün göz hizasında olmasına dikkat edin.

7-Uyurken boyun kavisini saran ve destekleyen ortopedik yastıklar kullanın.

8-Uyuma pozisyonunuzun olabildiğince sırt üstü olmasına dikkat edin.

9-Cep telefonlarıyla fazla zaman harcıyorsanız telefona bakarken boyun postürünü bozmamak açısından olabildiğince telefonunuzu göz hizasına yakın tutun.

10-Çok ağır şeyler taşımaktan kaçının. Eğer taşıyacaksanız her iki ekstremitenize eşit şekilde yükleri paylaştırmaya özen gösterin.

Unutmayın ki ağrılarınızın olmamasının en önemli yolu kendinizi korumaktır. Vücudunuzu en iyi tanıyan kişi sizsiniz ve de ağrılarınızın olmaması tamamen sizin elinizde.

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