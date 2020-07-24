Türkiye Cep telefonu ile konuşurken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile konuşurken hayatının şokunu yaşadı

Türkiye

Cep telefonu ile konuşurken hayatının şokunu yaşadı

Gaziantep’te yol kenarında telefonla konuşan şahsın elindeki telefonu çalarak kaçan motosikletli kapkaççılar yakalandı.

24 Temmuz 2020, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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Motosikletle mahalle arasında dolaşan iki şüpheli telefon ile konuşan şahsı gözüne kestirdi. Motosikletle şahsa yaklaşan kapkaççılar konuşma esnasında telefonu alarak hızla olay yerinde uzaklaştı. Kısa süreli şok yaşayan mağdur motosikletin peşinden koşsa da kaçan kapkaççıları yakalayamadı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından 155’i arayan mağdurun ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerinden birinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan olayın şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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