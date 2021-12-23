Ekonomi Cep telefonu, TV, radyo...2022 yılında maktu ücretleri değişmeyecek

Cep telefonu, TV, radyo...2022 yılında maktu ücretleri değişmeyecek

Ekonomi

Cep telefonu, TV, radyo...2022 yılında maktu ücretleri değişmeyecek

2022 yılında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan alınacak maktu ücretler değişmeyecek.

23 Aralık 2021, Perşembe 09:14 Son Güncelleme:
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Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2022 yılında alınacak maktu ücretler aynı şekilde devam edecek.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2022 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararda maktu ücretler şu şekilde:

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