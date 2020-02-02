Son günlerde artan siber saldırılar pek çok kişiyi tedirgin etmeye başladı. Peki siber saldırıya uğradığınızı nasıl anlarsınız? Öncelikle, telefonunuzun şarjı aniden bitmeye başladıysa arka planda çalışan ancak bilinmeyen bir uygulama olabilir. Telefonu kullanmadığınızda dahi ısınıyorsa şüphelenin. Telefonunuz kendi kendine kapanıp yeniden açılıyorsa, numaraları arıyorsa veya uygulamaları başlatıyorsa saldırı altındasınız demektir.Son aramalarda bilinmeyen numara gibi bir ibare varsa önlem alın. Cihazı kapatmaya çalıştığınız halde kapanmıyorsa virüs bulaşmış olabilir.Telefonla konuşurken arka planda yankı ve sesler oluşuyorsa dinleniyor olabilirsiniz.

Buluta yükleme yaparken dikkatli olun. iPhone’lar ‘Photo Stream’ adı verilen bir özellikle iCloud’a fotoğraf yüklüyor. Bu uygulamanın amacı, telefonunuzun arızalanması halinde fotoğraflarınızı muhafaza edebilmek ve bütün cihazlarınızdan fotoğraflarınıza erişmenizi sağlamak. Ancak, birden çok cihazda kişisel fotoğraf bulundurmak yalnızca o fotoğrafların sızması olasılığını artırır.

Mobil cihazınızla çektiğiniz fotoğraflara dikkat edin. Bu fotoğrafları kimseye göndermeseniz veya buluta yüklemeseniz dahi telefonunuzun kaybolabileceğini veya çalınabileceğini unutmayın. Bu yüzden telefonunuzun ‘uzaktan erişim (anti-hırsızlık)’ özelliğini aktif hale getirin. Bu yolla telefonu kilitleyip bilgileri silmek mümkün.

Güçlü şifreler kullanın. Güvenliğinizi sağlamak için şifrelerin karmaşık olması gerekir. Karmaşık bir şifre, en az sekiz karakter uzunluğunda, hem büyük hem küçük harf, rakam ve sembol içerir. Bu şifreleri 6 ayda bir değiştirin.