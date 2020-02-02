Cep telefonunda A'dan Z'ye güvenlik
Her gün binlerce kişinin bilgileri kötü niyetli ‘hacker’lar (bilgisayar korsanları) tarafından çalınıp farklı amaçlarla kullanılıyor. Kimi bilgileri kullanarak kendisine finansal kazanç sağlarken kimi de intikam ya da farklı bir amaçla sosyal medyada, yurt dışı uzantılı sitelerde yayınlıyor. Son günlerde artan bu tür olaylarla özellikle ünlü kişiler sık karşılaşıyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve hayatları karartan cep telefonlarına yönelik siber saldırıların önüne geçmek mümkün.
02 Şubat 2020, Pazar 08:12 Son Güncelleme:
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Son günlerde artan siber saldırılar pek çok kişiyi tedirgin etmeye başladı. Peki siber saldırıya uğradığınızı nasıl anlarsınız? Öncelikle, telefonunuzun şarjı aniden bitmeye başladıysa arka planda çalışan ancak bilinmeyen bir uygulama olabilir. Telefonu kullanmadığınızda dahi ısınıyorsa şüphelenin. Telefonunuz kendi kendine kapanıp yeniden açılıyorsa, numaraları arıyorsa veya uygulamaları başlatıyorsa saldırı altındasınız demektir.Son aramalarda bilinmeyen numara gibi bir ibare varsa önlem alın. Cihazı kapatmaya çalıştığınız halde kapanmıyorsa virüs bulaşmış olabilir.Telefonla konuşurken arka planda yankı ve sesler oluşuyorsa dinleniyor olabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi korumak için bunları yapın
Güçlü şifre şart
- Buluta yükleme yaparken dikkatli olun. iPhone’lar ‘Photo Stream’ adı verilen bir özellikle iCloud’a fotoğraf yüklüyor. Bu uygulamanın amacı, telefonunuzun arızalanması halinde fotoğraflarınızı muhafaza edebilmek ve bütün cihazlarınızdan fotoğraflarınıza erişmenizi sağlamak. Ancak, birden çok cihazda kişisel fotoğraf bulundurmak yalnızca o fotoğrafların sızması olasılığını artırır.
- Mobil cihazınızla çektiğiniz fotoğraflara dikkat edin. Bu fotoğrafları kimseye göndermeseniz veya buluta yüklemeseniz dahi telefonunuzun kaybolabileceğini veya çalınabileceğini unutmayın. Bu yüzden telefonunuzun ‘uzaktan erişim (anti-hırsızlık)’ özelliğini aktif hale getirin. Bu yolla telefonu kilitleyip bilgileri silmek mümkün.
- Güçlü şifreler kullanın. Güvenliğinizi sağlamak için şifrelerin karmaşık olması gerekir. Karmaşık bir şifre, en az sekiz karakter uzunluğunda, hem büyük hem küçük harf, rakam ve sembol içerir. Bu şifreleri 6 ayda bir değiştirin.
- Şifre yöneticisi kullanın. Güçlü şifrelerin yeterince kullanılmaması bu tür şifrelerin zamanla unutulmasına neden oluyor. Mobil cihazlarda karmaşık şifre kullanmak da eziyet olabilir. Bunların hepsini McAfee LiveSafe, AppLock gibi şifre yöneticilerinde tutabilirsiniz.
Herkese açık internetten uzak durun
- Uygulama indirirken izinlere dikkat edin. Kötü uygulamalar, bilgilerinize ulaşmak için ve Android fonksiyonlarını kontrol etmek için izin ister. Örneğin, bütün ağ iletişimini okumak ya da SMS mesajlarınıza erişmek gibi. Eğer uygulamanın uzun bir izin listesi varsa aman dikkat edin alarma geçin.
- ‘Jailbreak’ (Apple’ın iOS İşletim Sistemi yüklü cihazlarına dayattığı kısıtlamalardan kurtulmak için uygulanan yöntem) uygulamayın. Belirli uygulamalara veya hizmetlere erişmek için telefonunuzda rooting veya jailbreak işlemlerinin yapılması cazip görünse de bu girişimler güvenliği olumsuz şekilde etkiler.
- Bluetooth’u mümkün olduğunca kapalı tutun. Böylelikle telefonunuz siber saldırılara karşı daha iyi korunur ve siz de telefonunuzun pilinin tükenmesini geciktirmiş olursunuz.
- Halka açık Wi-Fi kullanmayın. Açık Wi-Fi genelde güvensizdir. Kendi internetinizi kullanın.
Yazılım güncel olsun
- Şüpheli linklere tıklamayın. İnsanlar, şüpheli linklere mobil cihazlarında 3 kat daha fazla tıklıyor.
- Yazılımları güncel tutun. Güncellemeler, güvenlik ve gizlilik açıklarını giderir. Yazılımınızı güncellemek en güncel çözümlerden faydalanacağınız anlamına gelir.
- IMEI numaranızı kaydedin. Her telefonun kendine has bir IMEI numarası var. Telefonunuz çalınırsa veya kaybolursa bu numara işinize yarayacaktır.
- Sim kart bilgilerinizi koruyun. Telefonunuzu satmayı düşünürseniz, yapmanız gereken çok önemli birkaç işlem var. Sim kart yedeklerini silin ve SD kartınızı çıkarmayı unutmayın.
USB ile şarja dikkat
- Konum paylaşımını kapatın. Bu sayede uygulamaların kişi takibi minimum seviyeye inebiliyor.
- Gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol edin. Telefonda güvenliği artırmak için ayarlardan bu tip bilgilere erişip çeşitli kısıtlamalar yapmakta yarar var.
- Telefonunuzu bir USB ile (bir uçak veya bir arabada bile olsa) şarj ederken, tüm verilerinizin ortaya çıkması ve aktarılması riski var.
- Lisanslı antivirüs programı kullanın. Unutmayın uygulama ücretsizse, ürün sizsiniz.
- Ekranınızı kilitleyin, telefona kolay bulunamayacak şifre koyun.
- Hiçbir zaman bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmeyin. Güvende olmak için bankacılık uygulamanızı Google Play ya da Apple Store’dan indirin.