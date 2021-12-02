Türkiye Cep telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı

Cep telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı

Türkiye

Cep telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı

Kartal Sahili'nde düşen cep telefonunu almak isteyen kişi kayalıklara sıkıştı. Ekipler hem kayalıklara sıkışan kişiyi hem de cep telefonunu kurtardı.

02 Aralık 2021, Perşembe 09:54 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kartal Sahili'nde meydana geldi. Yiğitcan Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü. Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı. Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.



DHA

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