İngiltere’nin Londra Üniversitesi’nden mikrobiyologlar, en sık kullanılan eşyalardan olan cep telefonlarını virüsten korumak için doğru temizleme yöntemini şöyle anlattı:

Telefonu prizden çıkarın, kapatın. Kabını çıkarın. Temiz bir bezi suyla ıslatıp sabunlayın. Yüzeyini nazikçe silin.

Yine temiz bir bezle kurulayın. Mümkünse temizlerken mikrofiber bez kullanın. Ekranın koruyucu tabakasına zarar vermemek için kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanmayın.

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