Cep telefonunu doğru temizlemek koronavirüse karşı önemli bir önlem
İngiltere’nin Londra Üniversitesi’nden mikrobiyologlar, günlük hayatta en çok kullanılan eşyanın cep telefonu olduğu söyledi. Bu nedenle doğru yöntemlerle temizlenmesi gerektiğini ve bu sayede koronavirüse karşı biraz daha önlem almış olacağımızı belirtti.
14 Mart 2020, Cumartesi 13:02 Son Güncelleme:
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İngiltere’nin Londra Üniversitesi’nden mikrobiyologlar, en sık kullanılan eşyalardan olan cep telefonlarını virüsten korumak için doğru temizleme yöntemini şöyle anlattı:
Telefonu prizden çıkarın, kapatın. Kabını çıkarın. Temiz bir bezi suyla ıslatıp sabunlayın. Yüzeyini nazikçe silin.
Yine temiz bir bezle kurulayın. Mümkünse temizlerken mikrofiber bez kullanın. Ekranın koruyucu tabakasına zarar vermemek için kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanmayın.
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