Cep telefonunu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa çözüm olabilir

Grammy ödüllü sanatçı Lorde de cep telefonuna yapışık yaşayan ve bunu kendine dert edinenlerden. Lorde geçen günlerde telefonda geçirdiği zamanı azaltmak için ekran ayarını siyah beyaza çevirdiğini söyledi. Yani telefonundaki her görüntü, ara yüzler, uygulamalar, resimler, videolar hepsi siyah beyaz görünüyordu. Sanatçıya böyle yaparak ekran süresini ciddi şekilde azalttı.

Telefonunuzu basitleştirin

Çocukların cep telefonu kullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” diyor.

ABD Ulusal Kadın ve Teknoloji Merkezi’nde ahlak bilimci olarak çalışan Carissa Lintao, “Pek çok insan renklerin uygulama geliştirme ve tasarımında nasıl kullanıldığını fark etmez. Bütün renkleri kapatmak uygulama kullanma sürenizi düşürür ve uygulama kullanımınızı daha basit bir düzeye indirir, çünkü siyah beyazda renkli bir görüntüye göre daha az etkileşim halinde oluruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Siyah beyaz kullanım nasıl aktifleştirilir?

iPhone kullanıcıları telefonlarında ‘erişilebilirlik’ menüsüne tıklayıp ‘erkan ve metin puntosu’ sekmesinden ‘renk filtreleri’ bölümüne geçebilir, buradan ise renk filtreleri sekmesine tıklayıp ‘gri tonlu’ seçeneğini işaretlerlerse telefon ekranları siyah beyaza dönüyor. Android cihazlarda bu ayar modelden modele değişiyor.

Peki cep telefonunu daha az kullanmak için başka ne yapılabilir?

Yazar Devorah Heitner şu dört tavsiyeyi veriyor: